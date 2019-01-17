«Рубин» на сборах сыграл вничью с румынским «Вииторулом»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-17T14:49:03+03:00

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Казанский «Рубин» завершил первый тренировочный сбор в турецком Белеке контрольным матчем против румынского «Вииторула». Первый тайм был не очень богатым на моменты. И хоть соперник владел мячом больше, счет открыл «Рубин» в концовке игрового отрезка: Ибрагим Цаллагов добил мяч с острого угла в пустые ворота.

После перерыва игроки на поле сменились, и в начале второго тайма румыны быстро они сравняли счет: Янис Хаджи перекинул мяч через вратаря. Как оказалось позже, второй тайм получился насыщенным на события.

Так, на 62-й минуте «Вииторул» вышел вперед, воспользовавшись ошибкой казанцев в обороне. Но «Рубин» отыгрался: Реза Шекари со второй попытки добил мяч в сетку после прострела Никиты Голдобина - счет 2:2.

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