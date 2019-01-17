2019-01-17T14:49:03+03:00
Спорт

«Рубин» на сборах сыграл вничью с румынским «Вииторулом»

От казанцев голы забили Ибрагим Цаллагов и Реза Шекари
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
Изменить размер текста:

Казанский «Рубин» завершил первый тренировочный сбор в турецком Белеке контрольным матчем против румынского «Вииторула». Первый тайм был не очень богатым на моменты. И хоть соперник владел мячом больше, счет открыл «Рубин» в концовке игрового отрезка: Ибрагим Цаллагов добил мяч с острого угла в пустые ворота.

После перерыва игроки на поле сменились, и в начале второго тайма румыны быстро они сравняли счет: Янис Хаджи перекинул мяч через вратаря. Как оказалось позже, второй тайм получился насыщенным на события.

Так, на 62-й минуте «Вииторул» вышел вперед, воспользовавшись ошибкой казанцев в обороне. Но «Рубин» отыгрался: Реза Шекари со второй попытки добил мяч в сетку после прострела Никиты Голдобина - счет 2:2.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Окунаться в прорубь будет комфортно: Крещенских морозов в Казани ждать не стоит
УНИКС разгромил "Цедевиту" в Еврокубке
Крещение Господне 2019: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит ночную службу в соборе Раифского монастыря
Из Казани запустили прямые авиарейсы в Усинск
24 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретится с вкладчиками рухнувшего Татфондбанка
Максим Галкин выложил видео с 5-летней девочкой из Набережных Челнов
Президент Татарстана поручил прокуратуре республики следить за протестными настроениями молодежи
В Казани спасатели вытащили из ямы собаку, которая провела там два дня
Прокурор Татарстана назвал районы республики, где население больше всех задолжало за ЖКХ
Жителя Чебоксар, забившего насмерть свою мать, на пенсию которой он жил, приговорили к 9 годам колонии
В Татарстане из сугроба вытащили автомобиль, в котором среди пяти пассажиров был младенец
Прокурор Татарстана серьезно встревожен постоянными долгами по зарплате в ПСО «Казань», КЗСК и АкБарсХолдинг
Глава Минмолодежи Татарстана прокомментировал просьбу студентов ввести для них в Казани льготный проездной
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев подписали некролог по случаю смерти певца Ильгама Шакирова
Массовая драка в казанском магазине едва не закончилась стрельбой