2019-01-17T12:56:35+03:00
Общество

Глава Минмолодежи Татарстана прокомментировал просьбу студентов ввести для них в Казани льготный проездной

По словам Дамира Фаттахова, вопрос будет обязательно обсужден с профильными коллегами и студенческим сообществом
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/damirfattakhovФото: instagram.com/damirfattakhov
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Несмотря на то, что в последнее время в интернете появляется огромное количество всеразличных петиций, некоторые из них все же доходят до адресатов.

Так, на просьбу казанцев внедрить в городе студенческий проездной билет откликнулся глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

- Снова стал актуален вопрос внедрения студенческого проездного билета. В этой ситуации защита их интересов - это, безусловно, наш приоритет. При этом, вопрос требует детальной проработки, - пишет Фаттахов на своей официальной странице в Instagram.

После он напоминает авторам петиции об альтернативе в виде транспортного гранта, который ежегодно получают порядка 6 тысяч студентов по всей республике.

Однако, со слов Фаттахова, сейчас министерство анализирует опыт других регионов. а после планирует обсудить создание льготного проездного билета с профильными коллегами и студенческим сообществом.

-В ближайшие дни мы внесем руководству республики свои предложения по этому поводу, - обещает министр.

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