2019-01-17T13:47:24+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар, забившего насмерть свою мать, на пенсию которой он жил, приговорили к 9 годам колонии

До этой трагедии он уже избивал свою престарелую родительницу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчину до этого уже арестовывали за избиение матери.Мужчину до этого уже арестовывали за избиение матери.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

46-летнего безработного жителя Чебоксар признали виновным в гибели его престарелой матери.

Как было доказано в суде, днем 12 сентября прошлого года у себя дома пьяный мужчина повздорил со своей 77-летней родительницей. В ходе ссоры он жестоко избил пенсионерку. При этом в ход пошли не только руки, но и ноги. Бил, в том числе и по голове.

В результате от полученных травм женщина довольно быстро скончалась на месте преступления.

- В итоге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что нигде не работающий осужденный жил на пенсию своей матери. При этом его в марте 2018 года уже арестовывали на 10 суток за избиение родительницы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Окунаться в прорубь будет комфортно: Крещенских морозов в Казани ждать не стоит
УНИКС разгромил "Цедевиту" в Еврокубке
Крещение Господне 2019: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит ночную службу в соборе Раифского монастыря
Из Казани запустили прямые авиарейсы в Усинск
24 января премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретится с вкладчиками рухнувшего Татфондбанка
Максим Галкин выложил видео с 5-летней девочкой из Набережных Челнов
Президент Татарстана поручил прокуратуре республики следить за протестными настроениями молодежи
«Рубин» на сборах сыграл вничью с румынским «Вииторулом»
В Казани спасатели вытащили из ямы собаку, которая провела там два дня
Прокурор Татарстана назвал районы республики, где население больше всех задолжало за ЖКХ
В Татарстане из сугроба вытащили автомобиль, в котором среди пяти пассажиров был младенец
Прокурор Татарстана серьезно встревожен постоянными долгами по зарплате в ПСО «Казань», КЗСК и АкБарсХолдинг
Глава Минмолодежи Татарстана прокомментировал просьбу студентов ввести для них в Казани льготный проездной
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев подписали некролог по случаю смерти певца Ильгама Шакирова
Массовая драка в казанском магазине едва не закончилась стрельбой