Жителя Чебоксар, забившего насмерть свою мать, на пенсию которой он жил, приговорили к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-17T13:47:24+03:00

Мужчину до этого уже арестовывали за избиение матери. Фото: Борис КУДРЯВОВ

До этой трагедии он уже избивал свою престарелую родительницу

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46-летнего безработного жителя Чебоксар признали виновным в гибели его престарелой матери.

Как было доказано в суде, днем 12 сентября прошлого года у себя дома пьяный мужчина повздорил со своей 77-летней родительницей. В ходе ссоры он жестоко избил пенсионерку. При этом в ход пошли не только руки, но и ноги. Бил, в том числе и по голове.

В результате от полученных травм женщина довольно быстро скончалась на месте преступления.

- В итоге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что нигде не работающий осужденный жил на пенсию своей матери. При этом его в марте 2018 года уже арестовывали на 10 суток за избиение родительницы.