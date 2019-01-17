Жителя Чебоксар, забившего насмерть свою мать, на пенсию которой он жил, приговорили к 9 годам колонии
46-летнего безработного жителя Чебоксар признали виновным в гибели его престарелой матери.
Как было доказано в суде, днем 12 сентября прошлого года у себя дома пьяный мужчина повздорил со своей 77-летней родительницей. В ходе ссоры он жестоко избил пенсионерку. При этом в ход пошли не только руки, но и ноги. Бил, в том числе и по голове.
В результате от полученных травм женщина довольно быстро скончалась на месте преступления.
- В итоге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
Отмечается, что нигде не работающий осужденный жил на пенсию своей матери. При этом его в марте 2018 года уже арестовывали на 10 суток за избиение родительницы.