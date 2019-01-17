В Татарстане из сугроба вытащили автомобиль, в котором среди пяти пассажиров был младенец

СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-17T13:28:57+03:00

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В сугробе завязла и ее не смогли раскопать отечественная легковушка "Лада Приора". Инциндент произошел 16 января на трассе в Буинском районе Татарстана. Несмотря на плохие дорожные условия - сильные снегопад и метель, водитель повез в село Новые Чечкабы пять человек, в том числе и мать с младенцем.

Во время пути автомобиль съехал в кювет и завяз в сугробе. Три часа пассажиры пытались помочь водителю вытащить автомобиль из сугроба, но не смогли. При этом до самого села они не доехали 700 метров.

На место ЧП прибыла дежурная смена спасателей ЗПСО№1. Всем замерзшим они предоставили места в служебном автомобиле для обогрева, напоили горячим чаем, оказали помощь в буксировке застрявшей в снегу машины, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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