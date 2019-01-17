2019-01-17T12:35:49+03:00
Общество

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев подписали некролог по случаю смерти певца Ильгама Шакирова

Артист скончался на 84 году жизни
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани создан некролог в связи с кончиной известного певца Ильгама Шакирова. Подписи под ним поставили президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

- С именем Ильгама Шакирова связана целая эпоха в татарской музыкальной культуре. Его творчество любимо многими поколениями и является эталоном татарского вокального исполнительского искусства. Светлая память о нем будет жить вечно в наших сердцах, - говорится в некрологе.

Репертуар Ильгама Шакирова насчитывает более 500 произведений. По большей части это татарские народные песни и произведения татарских композиторов.

Напомним, народный артист Татарстана Ильгам Шакиров скончался на 84 году жизни в Казани. Прощание с певцом и панихида пройдут 18 января в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

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