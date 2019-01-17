2019-01-17T16:44:11+03:00
Спорт

УНИКС разгромил "Цедевиту" в Еврокубке

Итог матча - 105:70 в пользу казанской команды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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Второй групповой турнир Еврокубка УНИКС начал довольно осторожно. Скромная домашняя победа над "Зенитом" и выездное поражение от "Андорры" - не тот результат, на который настраивался казанский коллектив.

В матче с "Цедевитой" УНИКС устраивала только победа. В стартовом составе Димитрис Прифтис решил сделать ставку на российских игроков. В основе появились Колесников, Понкрашов и Шелекето. Компанию им составили Ндур и Макколум.

Первая четверть прошла, в целом, в равной борьбе. Лишь в концовке УНИКС сумел оторваться - 21:12. Гости смоги нагнать казанцев, но подопечные Прифтиса вновь оторвались на те же самые 9 очков. 47:38 по итогам первой половины игры.

В третьей четверти казанцы наконец окончательно проснулись. Разрыв в счете увеличился до 19 очков. В заключительном игровом отрезке казанцы еще больше увеличили свое преимущество, разменяв 100 очков. В итоге 105:70 - уверенная победа УНИКСа.

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