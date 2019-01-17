Жителя Чувашии будут судить за изнасилование 18-летней девушки

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-17T11:56:47+03:00

Потерпевшая в итоге смогла вытащить из кармана злоумышленника нож, которым он ей угрожал

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26-летнего жителя Шумерлинского района обвиняют в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 24 октября прошлого года в одном из сел Порецкого района пьяный парень, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку.

При этом его жертва смогла вытащить тот самый нож из кармана куртки злоумышленника и выбросить его. Сам же насильник покинул место преступления. Потерпевшая тут же обратилась в полицию. Так что подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

- Выброшенный потерпевшей нож был найден на месте преступления и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Самого же обвиняемого заключили под стражу, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Расследование данного уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд.

Отмечается, что обвиняемый до этого уже пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование и кражи. Поэтому в его действиях усматривается рецидив.