2019-01-17T14:37:50+03:00
Дом. Семья

В Казани спасатели вытащили из ямы собаку, которая провела там два дня

Все это время животное отчаянно скулило
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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В службу "112" позвонили очевидцы и рассказали, что уже два дня на возле дома 1б улице Тэцевской в Московском районе столицы Татарстана скулит собака. Пес упал в яму, наполненную водой, самостоятельно выбраться из нее не может, и прохожие очень просят помочь животному.

На место выехали сотрудники МЧС Татарстана. С помощью лестницы спасатели ЗПСО№2 смогли спуститься в яму. Собака была там, стояла в воде. На всякий случай, чтобы испуганое животное не напала на своего спасителя, сотрудники отряда экипировались в боёвку, шлем и перчатки. Но все обошлось без травм - собака не сопротивлялась, когда человек вытаскивал ее на поверхность.

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