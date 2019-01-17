Массовая драка в казанском магазине едва не закончилась стрельбой

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-17T12:06:41+03:00

Молодые люди в процессе выяснения отношений успели сломать несколько полок и разбить десяток бутылок дорогого алкоголя [фото]

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13 января, приблизительно в 21.39 в магазине на улице Аделя Кутуя, 72 в Казани началась массовая драка. На место были вызваны сотрудники частного охранной системы. Экипаж компании приехал через 8 минут.

На месте охранник стал свидетелем потасовки между тремя молодыми людьми. Спустя пару секунд один из них начал угрожать нападавшим пистолетом.

Для стабилизации ситуации охранник и с помощью приема борьбы отобрал у молодого человека оружие. Пока он надевал на дебошира наручники, двум другим участникам драки удалось сбежать. Задержанный был успешно передан в руки правоохранителей.

Фото: "Дельта"

Известно, что молодые люди в процессе выяснения отношений успели сломать в супермаркете несколько полок и разбить десяток бутылок дорогого алкоголя, а также стекло входной двери и повредить корзины для товаров. Причина конфликта неизвестна.