Массовая драка в казанском магазине едва не закончилась стрельбой
13 января, приблизительно в 21.39 в магазине на улице Аделя Кутуя, 72 в Казани началась массовая драка. На место были вызваны сотрудники частного охранной системы. Экипаж компании приехал через 8 минут.
На месте охранник стал свидетелем потасовки между тремя молодыми людьми. Спустя пару секунд один из них начал угрожать нападавшим пистолетом.
Для стабилизации ситуации охранник и с помощью приема борьбы отобрал у молодого человека оружие. Пока он надевал на дебошира наручники, двум другим участникам драки удалось сбежать. Задержанный был успешно передан в руки правоохранителей.
Фото: "Дельта"
Известно, что молодые люди в процессе выяснения отношений успели сломать в супермаркете несколько полок и разбить десяток бутылок дорогого алкоголя, а также стекло входной двери и повредить корзины для товаров. Причина конфликта неизвестна.
Фото: "Дельта"
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