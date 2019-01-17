18 января в Советском районе Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-17T11:12:13+03:00

Это связано с плановыми работами на сетях

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В эту пятницу, 18 января, в ряде домов Советского района столицы Татарстана на день отключат свет. Связано это с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

Итак, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в домах по улицам: Бишек, Вознесенская, Дуслар, Жаворонковая, Камская, Карлыгач, Нардуган, Радужная, Тузганак и Якташлар.

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