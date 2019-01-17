2019-01-17T11:12:13+03:00
Общество

18 января в Советском районе Казани отключат электричество

Это связано с плановыми работами на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Без света оставят дома на 10 улицах города.Без света оставят дома на 10 улицах города.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В эту пятницу, 18 января, в ряде домов Советского района столицы Татарстана на день отключат свет. Связано это с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей.

Итак, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в домах по улицам: Бишек, Вознесенская, Дуслар, Жаворонковая, Камская, Карлыгач, Нардуган, Радужная, Тузганак и Якташлар.

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