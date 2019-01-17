2019-01-17T15:31:32+03:00
Общество

Максим Галкин выложил видео с 5-летней девочкой из Набережных Челнов

Алиса Клименко знает, как зовут Деда Мороза в каждой стране мира
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с пятилетней Алисой Клименко из Набережных Челнов. Девочка ранее становилась одной из участниц передачи «Лучше всех».

Алиса знает, как зовут Деда Мороза в каждой стране мира. Однако отметил в своем посте Галкин этим знания девочки из Татарстана не ограничиваются. В частности шоумена позабавил момент их беседы.

- А еще я писать умею, - хвастается Алиса.

- А что ты можешь уже написать? – спрашивает ее ведущий.

- Могу написать «Максим»

- Да?

- Да. А еще я могу написать «закон сохранения энергии».

- И как это пишется? — спрашивает Галкин.

Алиса начинает диктовать слова сначала по слогам, а потом по буквам.

- Я тогда знаю все законы, даже знаю теорему Гаусса для бесконечно длинного цилиндра. В одной букве сомневаюсь, конечно. Но с другой стороны, мне и лет-то сколько! - отвечает на это Галкин.

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