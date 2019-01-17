Максим Галкин выложил видео с 5-летней девочкой из Набережных Челнов
Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с пятилетней Алисой Клименко из Набережных Челнов. Девочка ранее становилась одной из участниц передачи «Лучше всех».
Алиса знает, как зовут Деда Мороза в каждой стране мира. Однако отметил в своем посте Галкин этим знания девочки из Татарстана не ограничиваются. В частности шоумена позабавил момент их беседы.
- А еще я писать умею, - хвастается Алиса.
- А что ты можешь уже написать? – спрашивает ее ведущий.
- Могу написать «Максим»
- Да?
- Да. А еще я могу написать «закон сохранения энергии».
- И как это пишется? — спрашивает Галкин.
Алиса начинает диктовать слова сначала по слогам, а потом по буквам.
- Я тогда знаю все законы, даже знаю теорему Гаусса для бесконечно длинного цилиндра. В одной букве сомневаюсь, конечно. Но с другой стороны, мне и лет-то сколько! - отвечает на это Галкин.