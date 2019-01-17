2019-01-17T10:25:15+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ хоррора "Астрал: новые измерения"

Мероприятие состоится 22 января в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" РК Ривьера
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Новый хоррор на тему астральных миров выходит на экраны 24 января. Но казанцы смогут увидеть фильм на два дня раньше официальной премьеры. Режиссер фильма - Крис Мул. В ролях: В главных ролях: Катрин Стэдмен, Фрэнк Диллэйн, Ванесса Грасс, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Дарвин Шоу, Марк Аикен, Нед Портиес, Джульетт Хоуланд.

Алекс был маленьким, когда его мать, только выйдя из психиатрической клиники, покончила с собой у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с погибшей матерью.

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