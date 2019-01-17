В Чувашии нашли предполагаемого виновника смертельного наезда

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-17T10:02:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алатырском районе республики 7 января у железнодорожного переезда обнаружили тело 42-летнего местного жителя. Экспертиза показала, что погиб он в результате наезда автомобиля. На месте происшествия изъяли фрагменты от бампера иномарки.

Поиски предполагаемого виновника привели в село Атрать, где 27-летний местный житель признался, что в тот день проезжал по этой дороге, где нашли тело. Сразу в наезде он не признался, но спятя некоторое время заявил, что почувствовал, что автомобиль наехал на препятствие, вышел, посмотрел, но ничего не увидел и проследовал дальше.

По факту гибели пешехода возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.