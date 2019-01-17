В Йошкар-Оле за взятку осужден полицейский

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-17T09:51:51+03:00

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Йошкар-Олинский городской суд признал вину 35-летнего майора полиции и 32-летнего гражданина, владеющему игорным оборудованием. В соответствии с ролью каждого они признаны виновными в "Посредничество во взяточничестве" и "Дача взятки должностному лицу".

Во время следствия и суда было утановлено, что в апреле – мае 2017 года гражданин, с целью возвращения изъятого в ходе оперативно-разыскных мероприятий игрового оборудования и денег и прекращения проверочных мероприятий, передал через старшего оперуполномоченного по особо важным делам УЭБ МВД Марий Эл две взятки. Обе они - по 110 тысяч рублей, принадназначались начальнику отделения ОЭБ УМВД Йошкар-Олы. Выступающий в качестве посредника полицейский сообщил о предложении руководству, и все дальнейшие мероприятия проходили под контролем сотрудников собственной безопасности республики.

Взяточник лишен спецзвания, проведет в колонии общего режима три года, выплатит штраф 440 тысяч рублей. Взяткодатель осужден к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом в 440 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в СУ СУР Марий Эл.