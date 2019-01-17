2019-01-17T09:34:14+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за водителя-нарушителя задержали отправку пассажирских поездов

Пострадавших в ДТП нет
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла на переездеАвария произошла на переездеФото: Из материалов пресс-службы
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Более, чем на час, пришлось задержать отправку двух пассажирских поездов, следующих по Татарстану, из-за аварии на железнодорожном переезде на перегоне Ключи-Куланга. ДТП произошло 16 января в 19.50 на регулируемом переезде на территории Татарстана. Водитель втомобиля "Hyundai Solaris" грубо нарушил ПДД - выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, несмотря на работающую сигнализацию.

Несмотря на экстренное торможение поезда, предпринятое машинистом, столкновения избежать не удалось. Но пострадавших в этом столкновении нет.

Из-за устранения последствий аварии были задержаны два пассажирских поезда - №106 "ВолгоградНижневартовск" на 1.15, №367 "КировКисловодск" на 1.30.

Горьковская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

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