В Татарстане дорожники смогли обеспечить проезд автомобилей по трем федеральным трассам

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-17T09:06:48+03:00

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Не смотря на сложные метеоусловия и облие выпавших ночью осадков, дорожные службы сумели оперативно обеспечить движение для большегрузов на трёх федеральных трассах в Татарстане.

Возобновлено движение, ранее ограниченное из-за снегопада и плохой видимости, на следующих участках дорог федерального значения: М-7 "Волга" на участке "км 735 до км 1166", подъезд к городу Ижевск от трассы М-7 "Волга" с км 0 по км 28, к Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск с км 0 до км 136, Р-239 Казань – Оренбург с км 20 до км 399 на территории Татарстана.

Сейчас движение на этих участках осуществляется в штатном режиме. Напомним, что из-за плохой видимости ранее оно было ограничено для грузового автотранспорта.