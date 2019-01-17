2019-01-17T09:06:48+03:00
Общество

В Татарстане дорожники смогли обеспечить проезд автомобилей по трем федеральным трассам

Ранее из-за непогоды движение было ограничено для большегрузов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Дорожники обеспечили открытие трассДорожники обеспечили открытие трассФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Не смотря на сложные метеоусловия и облие выпавших ночью осадков, дорожные службы сумели оперативно обеспечить движение для большегрузов на трёх федеральных трассах в Татарстане.

Возобновлено движение, ранее ограниченное из-за снегопада и плохой видимости, на следующих участках дорог федерального значения: М-7 "Волга" на участке "км 735 до км 1166", подъезд к городу Ижевск от трассы М-7 "Волга" с км 0 по км 28, к Р-241 КазаньБуинскУльяновск с км 0 до км 136, Р-239 Казань – Оренбург с км 20 до км 399 на территории Татарстана.

Сейчас движение на этих участках осуществляется в штатном режиме. Напомним, что из-за плохой видимости ранее оно было ограничено для грузового автотранспорта.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
18 января в Советском районе Казани отключат электричество
Скончался известный татарский певец Ильгам Шакиров
В Казани пройдет предпремьерный показ хоррора "Астрал: новые измерения"
В Чувашии нашли предполагаемого виновника смертельного наезда
В Йошкар-Оле за взятку осужден полицейский
В Татарстане из-за водителя-нарушителя задержали отправку пассажирских поездов
В Татарстане из-за снегопада перекрыто движение на трассе "Казань-Оренбург"
В 2019 году в Чувашии появится 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов
17 и 21 января телевизоры татарстанцев перестанут показывать ряд телеканалов
От 10 до 577 квадратных метров: самые маленькие и самые большие квартиры в Казани
В Татарстане грязный снег сбрасывают в поселок для многодетных семей
В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду
7,5 тысяч детей из Татарстана отдохнули в лагерях во время зимних каникул
В Йошкар-Оле мужчина приехал к брату на Новый год-2019 и украл у него колеса на 108 тысяч рублей
В Татарстане создадут препарат для ускоренного лечения снежных барсов
Казань вошла в топ-3 российских городов с хорошей экологией
Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты
В 2019 году в Татарстане родовые сертификаты будут выдавать в электронном виде