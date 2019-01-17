В Татарстане из-за снегопада перекрыто движение на трассе "Казань-Оренбург"

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-17T08:42:13+03:00

Из-за метели и снегопада ограничили движение по трассе М5 "Урал" Фото: Из материалов пресс-службы

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Волго-Вятское управление автодорожным хозяйством собщает, что из-за снегопада на федеральнойм трассе М-5 «Урал» на территории Татарстанаи Оренбургской области введен перерыв движения из-за снегопада

С 9.00 по местному времени в четверг, 17 января, все виды транспорта не смогут проехать на участке федерально автомобильной дороги М-5 «Урал» км 1194+500 – км 1280+000 в Татарстане и Оренбургской области. Связано это с неблагоприятными погодными условиями - метель, ограничение видимости.

Ориентировочное время окончания перерыва движения - 11.00 по местному времени в четверг, 17 января. На точное время снятия ограничения движения может повлиять изменения в погодных условиях.

- Дорожники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда на федеральной автомобильной дороге, работает 50 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе ведомства.