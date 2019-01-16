В Татарстане грязный снег сбрасывают в поселок для многодетных семей

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-16T18:46:24+03:00

Местные жители опасаются, что, растаяв, он может нанести вред их здоровью и ухудшить экологическую обстановку

Изменить размер текста: A A

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обнаружили факт сброса грязного снега на земельные участки, выделенные многодетным семьям. Речь идет о поселке "Подсолнухи", который расположен в Тукаевском районе.

Проведя расследование, общественники пришли к выводу, что снег с дорог сюда доставляется из Набережных Челнов. Теперь жители поселка опасаются, что, растаяв, он может нанести вред здоровью членов их семей и ухудшить экологическую обстановку местности. По словам людей, никаких разрешений на сброс снега на эту территорию не давалось.

- Опасность несанкционированного складирования снега кроется в содержании в нем бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнении нефтепродуктами и другими экотоксикантами, - передают активисты слова председателя "Подсолнухов" Камиля Ангела.

С каждым днем свалка снега только растет. Общественники намерены обратиться в татарстанские Минэкологии, Роспотребнадзор и администрацию Тукаевского района.