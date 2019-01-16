В Казани 19-летнего парня, убившего свою знакомую, приговорили к 12 годам строгого режима

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-16T16:06:52+03:00

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19-летнего жителя Казани признали виновным в убийстве и мошенничестве.

Так, в ночь на 4 июля прошлого года парень, будучи в одной из квартир на улице Минской, что в столице Татарстана, поссорился со своей приятельницей. В ходе конфликта, не найдя видимо дальнейших аргументов, осужденный схватил нож и несколько раз ударил им свою жертву в шею. От этих ран потерпевшая скончалась на месте преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого его фигурант засветился и в другом происшествии.

А именно в июне 2018 года во дворе одного из казанских домов по улице Ломжинская под предлогом совершения звонка, парень завладел мобильным телефоном и вместе с ним сбежал. К слову, причиненный ущерб в размере 8 тысяч рублей он позже возместил.

- Свою вину житель Казани полностью признал. В итоге суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.