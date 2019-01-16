От 10 до 577 квадратных метров: самые маленькие и самые большие квартиры в Казани

СЕГОДНЯ 19:18 2019-01-16T19:18:33+03:00

В центре города, к примеру, хозяев себе ищет трехэтажный дом за 69 миллионов рублей

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В Казани продается жилье на любой вкус: и большое, и маленькое, и дорогое, и поскромнее. Где-то можно установить собственный лифт, а где-то вспомнать фразу про рай в шалаше.

Так, например, возле набережной реки Казанка новых хозяев себе ищет трехэтажный дом с готовой планировкой. За 69,9 миллионов рублей покупатель может получить 577,1 квадратных метров жилья.

Еще одна трехэтажная квартира, но уже меньшей площади - 550 квадратных метров - имеется в Вахитовской районе города. За 85 миллионов рублей ее хозяин получит не только новую мебель и бытовую тенику, но и место на подземной парковке.

Однако Казань богата не только роскошными многоуровневыми домами, но и уютными студиями ну совсем с самым минимальным метражом. К примеру, рядом со станцией метро "Суконная слобода" за 800 тысяч рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью всего 10 кваратных метров.