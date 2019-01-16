2019-01-16T17:34:31+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле мужчина приехал к брату на Новый год-2019 и украл у него колеса на 108 тысяч рублей

Житель столицы Марий Эл обнаружил пропажу 15 января
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

К 35-летнему жителю Йошкар-Олы в гости отметить новогодние праздники приехал его 26-летний двоюродный брат.

Родственники вместе выпивали, а когда хозяин заснул, гость отправился в гараж брата. Там он нашел восемь автомобильных колес в сборе. Мужчина вызвал такси, погрузил их и увез в ближайший поселок, чтобы продать похищенное. Хозяин же обнаружил пропажу 15 января и тут же обратился в полицию. Его уже ранее судимого брата задержали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ущерб составил 108 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в МВД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24