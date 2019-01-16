В Йошкар-Оле мужчина приехал к брату на Новый год-2019 и украл у него колеса на 108 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:34 2019-01-16T17:34:31+03:00

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К 35-летнему жителю Йошкар-Олы в гости отметить новогодние праздники приехал его 26-летний двоюродный брат.

Родственники вместе выпивали, а когда хозяин заснул, гость отправился в гараж брата. Там он нашел восемь автомобильных колес в сборе. Мужчина вызвал такси, погрузил их и увез в ближайший поселок, чтобы продать похищенное. Хозяин же обнаружил пропажу 15 января и тут же обратился в полицию. Его уже ранее судимого брата задержали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». Ущерб составил 108 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в МВД Марий Эл.

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