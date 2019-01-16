Казань вошла в топ-3 российских городов с хорошей экологией

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-16T17:01:50+03:00

На одну позицию ниже в рейтинге разместились Набережные Челны

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Казань вошла топ-3 российских городов с самой хорошей экологией. Соответствующий опрос проводился агенством Superjob среди жителей городов с численностью населения более 500 тысяч человек. Биосферу столицы Татарстана считают нормальной 18% горожан. Так, что в итоге Казань разместилась на третьем месте рейтинга.

Позицией ниже - на четвертой строчке, также находится татарстанский город Набережные Челны. 17% горожан оценили экологию в местном автограде на «хорошо», а 45% — на «нормально».

Самыми же «грязными» городами оказались Челябинск (79% жителей дали экологии оценку «плохо») и Новокузнецк (73%).

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