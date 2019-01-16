Татарстан занял второе место в топе инновационных регионов России
В эти дни в Москве проходит X Гайдаровский форум, участие в котором принимает и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Так, в частности, в рамках мероприятия был отмечен и возглавляемый им регион. Так, по итогам рейтинга инновационных регионов России Татарстан занял второе место.
На первом оказался Санкт-Петербург, а на третьем Москва. В этот раз республика впервые за историю существования рейтинга (с 2012 года) обогнала по этому показателю столицу России, заняв в итоге вторую позицию.
Отметим, рейтинг инновационных регионов страны объединяет 29 индикаторов. Всего три базовых блока: научные исследования и разработки, инновационная деятельность и социально-экономические условия инновационной деятельности.
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