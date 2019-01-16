7,5 тысяч детей из Татарстана отдохнули в лагерях во время зимних каникул

СЕГОДНЯ 18:07 2019-01-16T18:07:09+03:00

Из них более 2 500 ребят провели свой досуг в загородных комплексах и в санаториях

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За зимние каникулы более 7,5 тысяч детей из Татарстана отдохнули в лагерях. Из них более 2 500 ребят провели свой досуг в загородных комплексах и в санаториях. А почти 5 тысяч детей отдохнули в 129 пришкольных лагерях дневного пребывания. Из них 375, находящихся в трудной жизненной ситуации. Профильные смены в зимних лагерях были посвящены творчеству, спорту, экологии и образованию республики.

Если вернуться к статистике за 2018 год, то программой летнего отдыха было охвачено 218 672 человека. В свою очередь 2019 год обещает быть самым масштабным в вопросе реконструкции детских оздоровительных лагерей, сообщили в Министерстве молодежи Татарстана.

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