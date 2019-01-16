2019-01-16T15:47:51+03:00
Общество

В Татарстане откроется центр оказания бесплатной юридической помощи

Он появится во втором квартале 2019 года и разместится на базе Министерства юстиции республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В скором времени в Татарстане будет создан центр бесплатной юридической помощи. Предположительно, он появится во втором квартале 2019 года и разместится на базе Министерства юстиции республики.

На итоговом заседании коллегии глава регионального Минюста Рустем Загидуллин отметил, что в прошлом году 146 татарстанских адвокатов успешно провели порядка 1,7 тысячи безвозмездных консультаций.

Известно, что центр бесплатной юридической помощи объединит в себе усилия как государственной, так и негосударственной системы.

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