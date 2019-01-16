2019-01-16T14:37:42+03:00
Общество

В казанском ЖК «Салават Купере» заселили дом №3

Он рассчитан на 340 квартир
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: minstroy.tatarstan.ruФото: minstroy.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

В эту среду, 16 января, в казанском ЖК «Салават Купере» был заселен очередной дом. Жилье получили 340 семей. Именно столько квартир находится в строении под №3 на улице Наиля Юсупова (строительный № 8-4).

Так, долгожданные квадратные метры получили соципотечники - работники бюджетных организаций и предприятий.

Дом №3 имеет высоту в 18 жилых этажей, один подъезд и общую площадь квартир в 20,3 тысячи квадратных метров. Все жилье в этой новостройке имеет отделку под ключ, оборудовано электроплитами, фильтрами по очистке воды, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и пожарными извещателями. Сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Чувашии появится 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов
17 и 21 января телевизоры татарстанцев перестанут показывать ряд телеканалов
От 10 до 577 квадратных метров: самые маленькие и самые большие квартиры в Казани
В Татарстане грязный снег сбрасывают в поселок для многодетных семей
В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду
7,5 тысяч детей из Татарстана отдохнули в лагерях во время зимних каникул
В Йошкар-Оле мужчина приехал к брату на Новый год-2019 и украл у него колеса на 108 тысяч рублей
В Татарстане создадут препарат для ускоренного лечения снежных барсов
Казань вошла в топ-3 российских городов с хорошей экологией
Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты
В 2019 году в Татарстане родовые сертификаты будут выдавать в электронном виде