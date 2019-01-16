В казанском ЖК «Салават Купере» заселили дом №3

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-16T14:37:42+03:00

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В эту среду, 16 января, в казанском ЖК «Салават Купере» был заселен очередной дом. Жилье получили 340 семей. Именно столько квартир находится в строении под №3 на улице Наиля Юсупова (строительный № 8-4).

Так, долгожданные квадратные метры получили соципотечники - работники бюджетных организаций и предприятий.

Дом №3 имеет высоту в 18 жилых этажей, один подъезд и общую площадь квартир в 20,3 тысячи квадратных метров. Все жилье в этой новостройке имеет отделку под ключ, оборудовано электроплитами, фильтрами по очистке воды, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и пожарными извещателями. Сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.