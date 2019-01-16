В 2019 году в Татарстане родовые сертификаты будут выдавать в электронном виде
В 2018 году в бумажном виде было выдано порядка 146 тысяч подобных документов
Фото: pixabay.com
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В 2019 году родовые сертификаты в Татарстане переведут в электронный вид. Такой информацией в среду, 16 января, на заседании коллегии отделения фонда социального страхования по Татарстану поделился исполняющий обязанности руководителя филиала Камиль Фатыхов.
Подобное решение Фатыхов объяснил тем, что в прошлом году в республике было оплачено более 146 тысяч бумажных родовых сертификатов.
Известно, что в программе на данный момент участвуют 83 медицинских организаций Татарстана.
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