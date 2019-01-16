2019-01-16T15:35:14+03:00
Общество

Парки Казани начали лишать новогоднего оформления

Дольше всех на своем месте – около «Чаши», простоит главная городская елка
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В столице Татарстана парки и скверы стали разоблачать от новогодних украшений, а также иллюминации.

Так, на Черном озере стали разбирать шестиметровый арт-объект люстру. Также в Горкинско-Ометьевском лесу с фонарей снимают световые консоли.

При этом жителей и гостей Казани смогут еще довольно долго любоваться главной городской елкой, которая, напомним, была установлена около Центра семьи «Казан». Она должна простоять до конца февраля. До этого же времени, если, конечно позволит погода, будет сохранен там и ледовый городок.

Сохранят в городе до последнего и праздничную иллюминацию на улице Баумана, а также на набережной озера Кабан. Сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

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