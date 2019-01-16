«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-16T14:19:19+03:00

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«Ростелеком» и Ericsson объявляют о начале ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», который проводится восьмой год подряд для представителей медиасферы. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках, трендах в ИТ-сфере.

Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»:

«Конкурс подогревает журналистский интерес ко всему новому в IT-сфере и ежегодно привлекает все большее число участников. Мы видим, что они с удовольствием включаются в продвижение онлайн-сервисов, технологических трендов, BigData, интернета вещей, робототехники и технологий на основе 5G. За годы проведения конкурса мы создали площадку, где медиасфера и область информационных технологий выступают единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое задает тренды в IT-журналистике».

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно, в номинациях:

- Печатная пресса,

- Радио и телевидение,

- Интернет-СМИ,

- Социальные медиа.

Компания Ericsson – партнер конкурса – предложила свою специальную номинацию «5G – платформа новых возможностей». Новшеством этого года станет также специальная номинация от «Ростелекома» – «Биометрия – путь к цифровой идентичности». В обе спецноминации будут приниматься работы от участников из всех категорий СМИ.

- Технология 5G станет основой Цифровой экономики, изменит наш подход к работе и общению и сформируeт новый образ жизни. 40% мирового населения будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2024 года. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» – важная инициатива «Ростелекома» для развития профессионального сообщества и формирования знаний про технологии будущего, – комментирует вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с Tele2 и «Ростелекомом» Зоран Лукович.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В Поволжье победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В состав регионального жюри вошли: Евгений Афанасьев, главный редактор журнала «IT-News», Павел Полосин, главный редактор информационного агентства «PenzaNews», Дмитрий Вандюков, первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан, Дмитрий Проскура, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» и Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком».

Творческие работы на федеральном уровне будут оценивать: Анна Балашова, редактор отдела телекоммуникаций РБК; Татьяна Белякова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня»; Екатерина Казаченко, старший корреспондент редакции экономической информации ИА «ТАСС»; Антон Поляков, руководитель контент-студии Habr.com; Сергей Барышников, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru; Лада Четина, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Татьяна Оберемова, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»; Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже NASDAQ в Нью-Йорке. Более подробная информация доступна на сайте.