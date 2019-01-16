В Татарстане создадут препарат для ускоренного лечения снежных барсов
Он будет эффективен при ишемии нижних конечностей, незаживающих язвах и травмах периферических нервов
Средство будет разработано из смеси нескольких генов, подходящих для этого вида хищниковФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Ученые КФУ совместно с сотрудниками казанского зоопарка займутся созданием пепарата для снежных барсов. Известно, что он будет ускорять лечение их травм.
В частности, со слов ученых, лекарство будет эффективно при ишемии нижних конечностей, незаживающих язвах и травмах периферических нервов. Средство будет разработано из смеси нескольких генов, подходящих для этого вида хищников.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Наука и техника»