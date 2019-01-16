В Татарстане создадут препарат для ускоренного лечения снежных барсов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-16T17:16:54+03:00

Средство будет разработано из смеси нескольких генов, подходящих для этого вида хищников Фото: Иван ВИСЛОВ

Он будет эффективен при ишемии нижних конечностей, незаживающих язвах и травмах периферических нервов

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Ученые КФУ совместно с сотрудниками казанского зоопарка займутся созданием пепарата для снежных барсов. Известно, что он будет ускорять лечение их травм.

В частности, со слов ученых, лекарство будет эффективно при ишемии нижних конечностей, незаживающих язвах и травмах периферических нервов. Средство будет разработано из смеси нескольких генов, подходящих для этого вида хищников.

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