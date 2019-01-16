2019-01-16T14:00:14+03:00
Происшествия

В Чувашии татарстанца с деревянной битой за нападение на полицейского приговорили к условному сроку

Стражи порядка застали его за «избиением» припаркованной машины
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: рixabay.comФото: рixabay.com
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25-летнего жителя Дрожжановского района Татарстана в Чувашии признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Так, в ночь на 19 октября прошлого года в селе Шемурша одноименного района полицейские заприметили странного молодого человека. Пьяный парень вовсю бил по припаркованной машине деревянной битой.

Когда у него потребовали прекратить хулиганить, то парень тут же переключился на одного из правоохранителей. Он попытался ударить той самой битой в голову представителя власти.

Полицейский вовремя успел поставить блок рукой. После неудачной попытки напавший попытался сбежать. Но был в итоге задержан травмированным им правоохранителем.

- В итоге суд приговорил жителя Татарстана к 2 годом условного срока, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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