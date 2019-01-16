В 2019 году в Чувашии появится 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов

СЕГОДНЯ 20:01 2019-01-16T20:01:02+03:00

За последние шесть лет в республике появилось 179 ФАПов

Такие медицинские учреждения будут созданы в 15 районах республики

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В наступившем году в Чувашии планируют открыть 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В каждом таком сооружении есть несколько помещений: кабинет приема (совмещен со смотровым кабинетом), процедурная (совмещена с прививочной), санузел и комната для хранения лекарственных препаратов.

В частности такие медицинские учреждения появятся в 15 районах республики: в Алатырском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском, Яльчикском и Янтиковском.

В общей сложности за последние шесть лет в республике появилось 179 ФАПов. В них созданы все условия для оказания качественной медико-санитарной помощи населению. Сейчас в Чувашии первичную доврачебную медицинскую помощь в деревнях и селах оказывают 526 таких пунктов.

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