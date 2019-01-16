В Казани из-за резкого потепления в Ботаническом саду раньше времени зацвела акация

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-16T13:37:26+03:00

В КФУ ожидали, что это произойдет лишь в конце февраля-начале марта

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В субтропической оранжерее Ботанического сада КФУ посреди зимы вдруг зацвела акация серебристая.

- Для акации цветение в январские дни несвойственно, обычно она цветет в конце февраля – начале марта. Причиной тому стало потепление и повышение температурного показателя в оранжерее до плюс 12. Это дало толчок для акации, растение почувствовало приближение весны и зацвело, - передает пояснения инженера учебно-производственного центра «Ботанический сад» Сергея Максимова Единый информационно-издательский центр КФУ. - Сейчас акация обильно цветет, источает аромат свежего утра. Цветение длится около полумесяца.

Отметим, что сейчас, согласно информации Гидрометцентра Татарстана, в связи с выходом на территорию республики циклона с Черного моря в ближайшие дни будут идти сильный снегопад и метель.

К слову, в настоящее время практически вся Европейская территория России охвачена влиянием активных циклонов.