2019-01-16T13:37:26+03:00
Общество

В Казани из-за резкого потепления в Ботаническом саду раньше времени зацвела акация

В КФУ ожидали, что это произойдет лишь в конце февраля-начале марта
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kpfu.ruФото: kpfu.ru
Изменить размер текста:

В субтропической оранжерее Ботанического сада КФУ посреди зимы вдруг зацвела акация серебристая.

- Для акации цветение в январские дни несвойственно, обычно она цветет в конце февраля – начале марта. Причиной тому стало потепление и повышение температурного показателя в оранжерее до плюс 12. Это дало толчок для акации, растение почувствовало приближение весны и зацвело, - передает пояснения инженера учебно-производственного центра «Ботанический сад» Сергея Максимова Единый информационно-издательский центр КФУ. - Сейчас акация обильно цветет, источает аромат свежего утра. Цветение длится около полумесяца.

Отметим, что сейчас, согласно информации Гидрометцентра Татарстана, в связи с выходом на территорию республики циклона с Черного моря в ближайшие дни будут идти сильный снегопад и метель.

К слову, в настоящее время практически вся Европейская территория России охвачена влиянием активных циклонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В казанском ЖК «Салават Купере» заселили дом №3
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В Чувашии татарстанца с деревянной битой за нападение на полицейского приговорили к условному сроку
В Чувашии пенсионера, насмерть забившего человека трубой и камнями, отправят в психушку
"Ак Барс" гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
17 января в Вахитовском районе Казани без света оставят детсад и школу
На просмотр в "Рубин" прибыл бывший футболист "Зенита" и "Крыльев Советов"
В Татарстане автобус с рабочими съехал в кювет и застрял в снегу
ВТБ Факторинг седьмой раз подряд подтверждает лидерство по итогам года
Во время снегопада очищать федеральные дороги Татарстана будут 207 единиц техники
В Татарстане на трассе М7 после ДТП сгорели две фуры, погиб водитель
Бобры не дали людям залить каток в Набережных Челнах
В Татарстане в сгоревшей легковушке нашли тело мужчины
В Татарстане во время пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки