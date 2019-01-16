В Чувашии пенсионера, насмерть забившего человека трубой и камнями, отправят в психушку

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-16T13:22:10+03:00

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Дело было еще в 22 августа прошлого года. Тогда в деревне Таганы Цивильского района 78-летний мужчина во время ссоры с 76-летним потерпевшим вытолкал его за порог своего дома.

Правда, на этом пенсионер не остановился. Он забил оппонента металлической трубой и камнями. Удары, в том числе, пришлись и в голову мужчины. Который в итоге от полученных травам скончался прямо на месте. Когда он перестал подавать признаки жизни, хозяин оттащил его тело к склону ближайшего оврага и оставил там.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина не мог, да и не может осознавать фактический характер и опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщают в следственном комитете Чувашии. -Пенсионер представляет опасность как для себя, так и для окружающих, поэтому суд признал его невменяемым и применил к нему меры в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.