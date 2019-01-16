В Чувашии парень, который обворовал храм, представился полицейским священником

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-16T15:12:03+03:00

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В храме деревнм Карабай-Шемурша Шемуршинского района Чувашии в ночь с 13 на 14 января произошла кража. Первым это заметил священник, который увидел утром разбитое окно и беспорядок внутри церкви.

Фото: МВД Чувашии

Из храма были похищены несколько крестов, пять бутылок вина, кольца и деньги, которые пожертвовали прихожане. В одном из помещений была обнаружена пустая бутылки из-под алкоголя, вторая такая же лежала в нескольких метрах от часовни. Священник вызвал полицейских.

Подозрение стражей порядка пало на не раз судимого местного жителя. Оперативно начались поиски 28-летнего сельчанина. В итоге его пьяного на автовокзале Чебоксар задержали полицейские.

- Его остановили для проверки документов. При нем оказался пакет с цепочками, серебряными крестами и кольцами. Полицейским он представился священником, - сообщает МВД Чувашии.

«Священнослужитель» был доставлен в отдел полиции, где все и вскрылось. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.