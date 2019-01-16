2019-01-16T12:46:28+03:00
Спорт

"Ак Барс" гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

После осечки "Куньлуня" казанский клуб не опустится ниже восьмого места в восточной конференции
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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До окончания регулярного чемпионата КХЛ еще достаточно времени, но первые участники плей-офф уже определены. Так, на Востоке место в восьмерке сильнейших гарантировали себе три клуба, в том числе и казанский "Ак Барс".

С местом в плей-офф казанцам подсобил китайский "Куньлунь Ред Стар", который накануне проиграл череповецкой "Северстали" - 1:4.

Клуб из Татарстана идет на третьем месте в восточной конференции, набрав 70 очков. У идущего девятым "Куньлуня" 43 балла. Таким образом, даже если китайцы выиграют все оставшиеся матчи, а казанцы, наоборот, все поединки проиграют, из восьмерки "барсы" все равно не вылетят.

Отметим, что команде Зинэтулы Билялетдинова в регулярном чемпионате осталось провести 11 матчей.

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