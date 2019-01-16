17 января в Вахитовском районе Казани без света оставят детсад и школу
Электричество отключат в связи с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Свет отключат также в частном секторе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В этот четверг, 17 января, в ряде домов и зданий двух районов Казани отключат свет. Сделают это из-за планового ремонта ЛЭП, оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживанием оборудования распределительных сетей.
Так, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в Вахитовском районе: улица Бехтерева, 4а (детский сад №49), 9, улица Япеева, 10, 11 (школа №39).
Также в этот период времени обесточат дома в поселке Привольный Советского района по улицам: Алексеевская, Алмачуар, Долгая, Жилякле, Знатная, Кизляу, Костромская, Лейсан, Ореховая, Счастливая, Таллык, Юмарт и Яшьлек.