На просмотр в "Рубин" прибыл бывший футболист "Зенита" и "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-16T11:52:31+03:00

Евгений Башкиров уже тренируется в составе казанской команды на сборе в Турции

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Состав казанского "Рубина" может пополнить полузащитник Евгений Башкиров. 27-летний футболист является воспитанником питерского "Зенита", но большую часть карьеры провел в составе "Томи" и самарских "Крыльев Советов".

В составе самарской команды Башкиров выступал последние 2,5 сезона. В 67 матчах за клуб он отметился одним голом. В январе 2019 года стало известно, что "Крылья" решили разорвать контракт с игроком.

Башкиров уже присоединился к "Рубину" на сборе в Турции. О подписании контракта речи пока не идет. Решение главный тренер будет принимать по результатам тренировок и контрольных матчей. Проявить себя на поле Башкиров сможет уже в этот четверг, 17 января, когда "Рубин" сыграет контрольный матч против румынского "Вииторула".