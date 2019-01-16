В Татарстане автобус с рабочими съехал в кювет и застрял в снегу
ЧП произошло 15 января в 18.13 в Нижнекамском районе республики. На трассе "Нижнекамск-Чистополь" возле деревни Сухарево в кювет съехал и завяз вахтовый автобус ПАЗ.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате этого и произошло ДТП. На момент происшествия в салоне находилось 10 человек.
Прибывший на место ЧП пожарный расчёт отдельного поста "Сухарево" ГКУ "Пожарная охрана РТ" подал трос от автоцистерны ЗиЛ-130 и отбуксировал автобус из кювета на дорогу.
- В 18.21 с места ДТП автобус уехал своим ходом к месту назначения, - сообщили в МЧС Татарстана.
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