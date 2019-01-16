Во время снегопада очищать федеральные дороги Татарстана будут 207 единиц техники
В среду, 16 января, на территории Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров. В связи с этим автовладельцев просят быть предельно внимательными в пути.
Для обеспечения безопасности на федеральных дорогах в этот день будут работать 207 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики.
- "Волго-Вятскуправдор" просят водителей выбирать оптимальные маршруты движения с учетом погодных и дорожных условий. В случае нештатной ситуации на федеральной дороге необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8(843)273-54-08, - сообщает пресс-служба учреждения
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