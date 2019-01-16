2019-01-16T10:52:06+03:00
Авто

Во время снегопада очищать федеральные дороги Татарстана будут 207 единиц техники

16 января в республике ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 500 метров
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В среду ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метровВ среду ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метровФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В среду, 16 января, на территории Татарстана ожидается метель с ухудшением видимости до 500 метров. В связи с этим автовладельцев просят быть предельно внимательными в пути.

Для обеспечения безопасности на федеральных дорогах в этот день будут работать 207 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики.

- "Волго-Вятскуправдор" просят водителей выбирать оптимальные маршруты движения с учетом погодных и дорожных условий. В случае нештатной ситуации на федеральной дороге необходимо обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону 8(843)273-54-08, - сообщает пресс-служба учреждения

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В казанском ЖК «Салават Купере» заселили дом №3
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В Чувашии татарстанца с деревянной битой за нападение на полицейского приговорили к условному сроку
В Казани из-за резкого потепления в Ботаническом саду раньше времени зацвела акация
В Чувашии пенсионера, насмерть забившего человека трубой и камнями, отправят в психушку
"Ак Барс" гарантировал себе место в плей-офф КХЛ
17 января в Вахитовском районе Казани без света оставят детсад и школу
На просмотр в "Рубин" прибыл бывший футболист "Зенита" и "Крыльев Советов"
В Татарстане автобус с рабочими съехал в кювет и застрял в снегу
ВТБ Факторинг седьмой раз подряд подтверждает лидерство по итогам года
В Татарстане на трассе М7 после ДТП сгорели две фуры, погиб водитель
Бобры не дали людям залить каток в Набережных Челнах
В Татарстане в сгоревшей легковушке нашли тело мужчины
В Татарстане во время пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки