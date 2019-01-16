2019-01-16T10:39:58+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 после ДТП сгорели две фуры, погиб водитель

Авария произошла в Высокогорском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Столкновение двух грузовых фур произошло 16 января в 0.15 на 812 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" в Авиастроительном райцоне Казани. Лоб в лоб возле деревни Кульсеитово столкнулись автомобили марки "FREIGHTLINER".

В результате аварии автомобили вспыхнули и сгорели. 57-летний водитель одного из грузовиков нее смог выбраться из искореженной кабины и погиб на месте. Второго водителя осмотрели врачи "скорой помощи". В госпитализации он не нуждается.

- Всего для ликвидации последствий ДТП были привлечены 26 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России - 17 человек и 4 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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