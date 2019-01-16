2019-01-16T10:16:52+03:00
Общество

Бобры не дали людям залить каток в Набережных Челнах

Через их плотину на лед стала попадать вода
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Набережных Челнах на реке Кама должен был появиться каток. Этой идеей загорелся известный городской предприниматель Камиль Хузин. Однако, когда на территории вейк-парка начались соответствующие работы, оказалось, что воплотить идею в жизнь невозможно из-за двух семей бобров.

Жители татарстанского Автограда рассказывают, что выше по реке животные сделали плотину. Оттуда на лед стала попадать вода, портя качество его поверхности. От катка было решено отказаться.

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