Бобры не дали людям залить каток в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-16T10:16:52+03:00

Через их плотину на лед стала попадать вода

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В Набережных Челнах на реке Кама должен был появиться каток. Этой идеей загорелся известный городской предприниматель Камиль Хузин. Однако, когда на территории вейк-парка начались соответствующие работы, оказалось, что воплотить идею в жизнь невозможно из-за двух семей бобров.

Жители татарстанского Автограда рассказывают, что выше по реке животные сделали плотину. Оттуда на лед стала попадать вода, портя качество его поверхности. От катка было решено отказаться.