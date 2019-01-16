2019-01-16T10:03:51+03:00
Происшествия

В Татарстане в сгоревшей легковушке нашли тело мужчины

Его личность устанавливается
Лика ИСАЕВА
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В салоне обнаружили тело погибшего мужчины.В салоне обнаружили тело погибшего мужчины.Фото: МЧС Татарстана
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ВАЗ-2114 вспыхнул 16 января в 2.21 возле частного дома на улице Дзержинского в Зеленодольске. К моменту приезда пожарных легковушка выгорела полностью. В сгоревшем салоне обнаружили тело неизвестного мужчины. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

- На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора республики, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина гибели мужчины устанавливается.

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