В Татарстане в сгоревшей легковушке нашли тело мужчины
Его личность устанавливается
В салоне обнаружили тело погибшего мужчины.Фото: МЧС Татарстана
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ВАЗ-2114 вспыхнул 16 января в 2.21 возле частного дома на улице Дзержинского в Зеленодольске. К моменту приезда пожарных легковушка выгорела полностью. В сгоревшем салоне обнаружили тело неизвестного мужчины. Его личность устанавливается.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
- На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора республики, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина гибели мужчины устанавливается.
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