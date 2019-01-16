В Татарстане во время пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-16T09:46:43+03:00

Пожар начался в квартире. Фото: Из материалов пресс-службы

По предварительным данным, пострадавших нет

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ЧП произошло в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Большая Красная в селе Высокая Гора. В 4.41 та загорелись диван, одеяло и подушка. Общая полощадь возгорания составила два квадратных метра.

Приехавшие пожарные эвакуировали из своих квартир 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Из горящей квартиры спасен и отправлен в Высокогорскую ЦРБ 66-летний пенсионер с признаками отравления и небольшими ожогами.

В МЧС Татарстана сообщили, что огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём хозяина квартиры.