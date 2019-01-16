В Татарстане во время пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
По предварительным данным, пострадавших нет
Пожар начался в квартире.Фото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Большая Красная в селе Высокая Гора. В 4.41 та загорелись диван, одеяло и подушка. Общая полощадь возгорания составила два квадратных метра.
Приехавшие пожарные эвакуировали из своих квартир 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Из горящей квартиры спасен и отправлен в Высокогорскую ЦРБ 66-летний пенсионер с признаками отравления и небольшими ожогами.
В МЧС Татарстана сообщили, что огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнём хозяина квартиры.
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