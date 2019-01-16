2019-01-16T09:04:46+03:00
Происшествия

В Казани горит шашлычная на озере Лебяжье

По предварительным данным, пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Сообщение о пожаре в зоне отдыха "Озеро Лебяжье" в Кировском районе Казани пришло в МЧС Татарстана от очевидцев 16 января в 4.55. Они сообщили, что горят деревянные уличные беседки на Горьковском шоссе.

На место выехали пожарные по №1. Прибыв на место, пожарные увидели, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь мог перекинуться на рядом стоящие строения. С огнем удалось быстро справиться - в 5.47 была ликвидация открытого горения. В 06.05 сообщили ликвидации последствий пожара.

- Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Горели летние деревянные беседки, принадлежащие индивидуальному предпринимателю. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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