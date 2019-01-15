2019-01-15T22:02:15+03:00
Спорт

Очередной пьяный скандал для хоккеиста Ярослава Косова закончился для него исключением из «Нефтехимика»

Из-за нападающего нижнекамской команды в отель пришлось звать полицейских
Маргарита АФИНОГЕНОВА
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До этого, еще будучи игроком "Ак Барса", Косов попался, когда сел пьяным руль. Фото: ХК "Ак Барс"До этого, еще будучи игроком "Ак Барса", Косов попался, когда сел пьяным руль. Фото: ХК "Ак Барс"
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Форвард «Нефтехимика» Ярослав Косов, оставшийся вне состава на очередном матче, ходил в пьяном состоянии по коридорам казанского отеля MARRIOTT и нецензурно выражался.

Сотрудники отеля вызвали полицию, которые составили на спортсмена протокол за мелкое хулиганство.

В этот же день на сайте КХЛ появилось сообщение, что Ярослав Косов был исключен из состава команды «Нефтехимик». Кроме того, по неофициальным данным, татарстанский клуб расторг с хоккеистом контракт.

Отметим, что это уже единственный инцидент на счету Косова. Прошлым летом, еще будучи игроком «Ак Барса», Косов попался, когда сел за руль в пьяном виде. Это произошло после того, как игроки отметили завоевание Кубка Гагарина.

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