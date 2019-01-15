Очередной пьяный скандал для хоккеиста Ярослава Косова закончился для него исключением из «Нефтехимика»
Форвард «Нефтехимика» Ярослав Косов, оставшийся вне состава на очередном матче, ходил в пьяном состоянии по коридорам казанского отеля MARRIOTT и нецензурно выражался.
Сотрудники отеля вызвали полицию, которые составили на спортсмена протокол за мелкое хулиганство.
В этот же день на сайте КХЛ появилось сообщение, что Ярослав Косов был исключен из состава команды «Нефтехимик». Кроме того, по неофициальным данным, татарстанский клуб расторг с хоккеистом контракт.
Отметим, что это уже единственный инцидент на счету Косова. Прошлым летом, еще будучи игроком «Ак Барса», Косов попался, когда сел за руль в пьяном виде. Это произошло после того, как игроки отметили завоевание Кубка Гагарина.