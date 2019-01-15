В Чебоксарах после ремонта открылся центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей
Во вторник, 15 января, в Чебоксарах прошло торжественное открытие отремонтированного центра временного содержания для несовершеннолетних нарушителей. Ремонта это здание ждало более 15 лет.
- На ремонт ушло 22 миллиона рублей. Мало это или много, но для детей жалеть ничего не надо, - передает слова министра внутренних дел Сергея Неяскина пресс-центр портала органов власти Чувашии.
Фото: пресс-служба портала органов власти Чувашии
Известно, что площадь центра увеличилась с 530 до 1,3 тысяч квадратных метров. В нем появились обновленные спортивный, тренажерный и актовый залы, медицинский блок, три учебных класса, библиотека, комната творчества, кабинеты психолога и комната психологической разгрузки. Помимо этого, на выделенные деньги были обустроены поле для мини-футбола, прогулочная веранда и спортивная площадка.
Фото: пресс-служба портала органов власти Чувашии
Фото: пресс-служба портала органов власти Чувашии
Теперь в центре могут одновременно находиться до 27 несовершеннолетних.
Фото: пресс-служба портала органов власти Чувашии
Фото: пресс-служба портала органов власти Чувашии