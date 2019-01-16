2019-01-16T09:26:28+03:00
Общество

За 2018 год уровень преступности в Нижнекамске сократился на 6,5%

Вместе с тем раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 62%
Алина ГАБДУЛИНА
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Стопроцентная раскрываемость достигнута по таким видам, как убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью повлекшие смерть потерпевшего.Стопроцентная раскрываемость достигнута по таким видам, как убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью повлекшие смерть потерпевшего.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В 2018 году уровень преступности в Нижнекамске сократился на 6,5%. В городе преступали закон 961 раз. Вместе с тем раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 62%. Соответствующую информацию сообщил на оперативном совещании начальник УМВД Нижнекамского района Владимир Ветлугин.

- Стопроцентная раскрываемость достигнута по таким видам, как убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью повлекшие смерть потерпевшего, - при этом добавил он.

Также Ветлугин отметил, что в прошлом году был обеспечен общественный порядок при проведении 229 массовых мероприятий. В результате принятых мер ни на одном из них не было допущено чрезвычайных происшествий.

Известно также, что на данный момент на подотчетной территории создано 35 отрядов народных дружин численностью 1 576 человек. С их помощью в 2018 году было раскрыто 5 преступлений и выявлено 4 280 административных правонарушения.

На совещании затронули и 2019 год. Так, серьезная работа предстоит в укомплектовании штатов нижнекамской полиции в целом.

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