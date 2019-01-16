За 2018 год уровень преступности в Нижнекамске сократился на 6,5%

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-16T09:26:28+03:00

Вместе с тем раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 62%

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В 2018 году уровень преступности в Нижнекамске сократился на 6,5%. В городе преступали закон 961 раз. Вместе с тем раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 62%. Соответствующую информацию сообщил на оперативном совещании начальник УМВД Нижнекамского района Владимир Ветлугин.

- Стопроцентная раскрываемость достигнута по таким видам, как убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью повлекшие смерть потерпевшего, - при этом добавил он.

Также Ветлугин отметил, что в прошлом году был обеспечен общественный порядок при проведении 229 массовых мероприятий. В результате принятых мер ни на одном из них не было допущено чрезвычайных происшествий.

Известно также, что на данный момент на подотчетной территории создано 35 отрядов народных дружин численностью 1 576 человек. С их помощью в 2018 году было раскрыто 5 преступлений и выявлено 4 280 административных правонарушения.

На совещании затронули и 2019 год. Так, серьезная работа предстоит в укомплектовании штатов нижнекамской полиции в целом.