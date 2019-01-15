2019-01-15T19:22:14+03:00
Общество

Под Казанью в Раифском монастыре в Крещение откроется традиционный ледовый городок

Скульптуры сделаны из 100-килограммовых глыб
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Казанская епархияФото: Казанская епархия
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К празднованию Крещения Господня – с 18 на 19 января, под Казанью в Раифском монастыре заработает ледовый городок. Отмечается, что материал для него выпиливали из местного озера. В итоге все скульптуры были сделаны из 100-килограммовых глыб.

Сам по себе ледовый городок оформлен в виде креста и будет украшен подсветкой по периметру. Помимо таких символов, как ангела, льва, тельца и орла там имеются скульптуры лося, орлана и медведя. Естественно сделана в монастыре и купель для тех, кто все же осмелиться окунуться в такой мороз.

Помимо, ледового городка посетители Раифы смогут полюбоваться огромными (самая большая имеет высоту 9 метров – Ред.) снежными скульптурами. Так, еще в преддверии Рождества Христова там появились шестиметровые изображения святителя Николая Чудотворца и архистратига Божия Михаила. А для детей был создан огромный снежный поезд, вагоны которого стали не только пространством для игр, но и отличной фотозоной.

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