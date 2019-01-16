Казань вошла в топ-3 российских городов с самыми высокими ценами на жилье в новостройках
В рейтинг попали мегаполисы с миллионным населением
Дороже жилье обходится только жителям Москвы и Санкт-ПетербургаФото: Евгения ГУСЕВА
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В 2018 году цена за квадратный метр в новостройках Казани достигла 76,6 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем в 2017 году. Данный рост цены позволил столице Татарстана занять третье место в рейтинге городов с самой дорогой стоимостью жилья на первичном рынке недвижимости.
Уступила Казань лишь Москве и Санкт-Петербургу, где квадратный метр стоит 209,7 тысяч и 118, 7 тысяч рублей соответственно. Несмотря на это, динамика роста стоимости в столицах меньше, чем в Казани - 3 и 11%, сообщают аналитики портала Domofond.ru.
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